Исследователи из Университета Оулу в Финляндии протестировали сочетание вибрационного матраса и препарата для снижения артериального давления на 29 здоровых добровольцах в возрасте от 27 до 61 года. После двух доз препарата участники более получаса лежали на матрасе с медленными вибрациями. Как сообщает ScienceAlert, после процедуры в крови повысились уровни отдельных белков, что может свидетельствовать об их более эффективном выведении из мозга.

Какие белки зафиксировали в крови

У участников были более высокие уровни двух типов бета-амилоида и глиального фибриллярного кислого белка GFAP. Бета-амилоид может накапливаться в мозге в виде вредных скоплений при болезни Альцгеймера. GFAP связан с астроцитами — важными клетками мозга.

В то же время исследователи не выявили изменений уровней других белков, в частности тау-белка, который тесно связывают с прогрессированием болезни Альцгеймера. По наблюдениям команды, эффект был заметнее у более старших участников и у тех, у кого артериальное давление снижалось сильнее.

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Ограничения исследования

Ученые предполагают, что вибрации вместе со снижением давления могут имитировать физиологические процессы очистки мозга, которые преимущественно происходят во время сна. Сканирование мозга дало косвенные признаки выхода белков из мозга; по мнению команды, этот процесс был связан с венами в задней части мозга, что соответствовало положению участников на спине и действию силы тяжести.

Исследование было небольшим и проводилось с участием людей без деменции. Уровни белков в мозге непосредственно не измеряли, а память и другие когнитивные функции не оценивали. Исследователи также отметили, что повышение концентрации белков в крови может быть связано не только с их выведением из мозга, но и с временным изменением проницаемости гематоэнцефалического барьера. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

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