В ЮАР предприниматель Хангвани Морган Маумела подал заявление об отмене постановления об окончательной конфискации его активов на 325 млн рандов. Это отсрочило продажу его особняка в Сэндтоне, оценённого в 70 млн рандов, сообщает TimesLIVE.

Заявление об отмене постановления

В июле Высокий суд в Йоханнесбурге вынес постановление об окончательной конфискации активов Маумелы на 325 млн рандов. Постановление получила Группа по конфискации активов Национальной прокуратуры ЮАР. Оно охватывает несколько объектов недвижимости, в том числе особняк в Сэндтоне, который Специальное следственное подразделение передало под режим сохранения активов в октябре 2025 года.

Национальная прокуратура сообщила, что получила заявление от юридических представителей Маумелы в прошлую пятницу. Её представитель Кайзер Кганьяго заявил, что ведомство ускорит подготовку ответа и дальнейшие процедуры, чтобы завершить рассмотрение заявления. По его словам, вскоре после постановления о конфискации адвокаты бизнесмена сообщили о намерении подать апелляцию или заявление об отмене решения.

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Имущество, охваченное постановлением

Национальная прокуратура утверждала в суде, что активы являются доходами от незаконной деятельности, связанной с предполагаемым хищением 2 млрд рандов в больнице Тембиса. Расследование началось после сообщений осведомительницы Бабиты Деокаран о подозрительных платежах в больнице.

Постановление также охватывает особняк стоимостью 88 млн рандов в Бантри-Бей в Кейптауне и недвижимость в поместье Зимбали в провинции Квазулу-Натал. В перечень активов вошли четыре Lamborghini, Bentley, лодка и прицеп. В июле прокуратура заявляла, что конфискованную недвижимость выставят на продажу, а вырученные средства вернут департаменту здравоохранения провинции Гаутенг.

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