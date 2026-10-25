Власти Маврикия рассматривают реквизицию еще от 15 до 20 скважин для подключения к системе централизованного водоснабжения из-за засухи. Министр энергетики и коммунальных услуг Патрик Ассирваден объявил об этом плане после осмотра объектов 24 октября 2026 года, сообщает The Rio Times.

Дополнительные источники воды

Министр поручил подразделению водных ресурсов составить список 15–20 скважин, которые можно реквизировать и подключить к сети. Речь идет о государственных и частных объектах. Первые новые подключения, по его оценке, могут начать работать через 15–20 дней после осмотра при наличии технической возможности.

В Кот-д'Оре скважина, реквизированная у компании Landscope, обеспечивает 1,2 млн литров воды в сутки для районов Кот-д'Ор, Сен-Пьер и Эльветия. Скважина в Валентине, работающая с 19 октября, может давать до 4 840 кубометров воды в сутки для Феникса, Мидлендса и других районов. Первый этап, охватывающий четыре скважины, должен обеспечить более 10 тыс. кубометров воды ежедневно.

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Уровень водохранилищ снизился

Запасы воды в основных водохранилищах страны по состоянию на 8 октября составляли 57,1% против 87,4% в 2025 году. Водохранилище Мар-о-Вакоа, поставляющее воду на очистную станцию Ла-Мари, было заполнено на 35,7%. Объем воды, поступающей из него в Ла-Мари, сократился примерно со 110 тыс. до менее чем 50 тыс. кубометров в сутки.

По данным правительства, подземные воды уже обеспечивают 46% бытового водоснабжения страны через 181 скважину. В регионе Верхний Плен-Вильгельмс воду распределяют поочередно между районами. Власти также задействуют автоцистерны, устанавливают резервуары и прокладывают трубопроводы от водохранилищ Тамаринд-Фоллс и Мар-Лонг.

Ассирваден обратился к Министерству финансов и премьер-министру с просьбой выделить более 700 млн маврикийских рупий, или около 14,9 млн долларов США, чтобы ускорить водные проекты. Среди долгосрочных инициатив правительство рассматривает технико-экономическое обоснование завода по опреснению морской воды.

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