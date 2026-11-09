Онкологический центр UT MD Anderson и компания P-Cure Ltd. объявили о стратегическом альянсе для разработки и клинической валидации платформы терапии частицами. В перспективе она должна позволить применять протоны или ионы гелия в одной компактной системе с вертикальной архитектурой. Об этом сообщает News-Medical.

Начальный этап сотрудничества

Сначала партнеры будут оценивать клиническую ценность, пользу для пациентов и операционные преимущества компактной протонной платформы P-Cure. По данным компании, ее система имеет разрешение FDA и использует вертикальную архитектуру, призванную сократить размеры, стоимость, сложность и требования к инфраструктуре по сравнению с традиционными установками для терапии частицами.

В рамках соглашения стороны будут проводить исследования клинической осуществимости, программы трансляционных исследований и разрабатывать технологии. Также запланированы доклинические исследования биологических преимуществ ионов гелия и будущие клинические исследования, которые должны определить оптимальные области применения такого лечения и поддержать его дальнейшее внедрение.

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Потенциал ионов гелия

В сообщении отмечается, что терапия частицами позволяет точнее направлять облучение и ограничивать его воздействие на прилегающие здоровые ткани. Ионы гелия рассматриваются как перспективное направление, поскольку потенциально могут обеспечить лучшее соответствие дозы форме опухоли, меньшее боковое рассеяние и более высокую биологическую эффективность. Альянс должен проверить эти возможные преимущества в исследованиях.

Долгосрочная цель сотрудничества — создать компактную систему, в которой врачи смогут выбирать протоны или ионы гелия в зависимости от расположения опухоли, характеристик заболевания и терапевтических задач. В случае успеха она может стать первой системой для терапии частицами гелия в Северной Америке. По условиям соглашения UT MD Anderson может получать выплаты после достижения определенных клинических этапов и от коммерческих продаж.

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