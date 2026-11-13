МЭА ожидает избытка нефти в IV квартале — Euronews

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в четвертом квартале мировое предложение нефти впервые с начала войны в Иране превысит спрос. В то же время цены на дизельное топливо в Европе остаются на 77% выше уровня до начала войны в Иране, сообщает Euronews со ссылкой на ежемесячный отчет МЭА.

Динамика цен на дизельное топливо

За последние недели цены на нефть существенно снизились. Стоимость North Sea Dated упала на 32% — со 136 долларов за баррель в начале октября примерно до 93 долларов на момент подготовки отчета. Европейские цены на дизельное топливо за этот период снизились на 11%, почти до 180 долларов за баррель.

В МЭА назвали нехватку дизельного топлива главной проблемой рынка. Удары по энергетической инфраструктуре Российской Федерации — государства-агрессора — продолжают препятствовать экспорту российского дизельного топлива, усугубляя потери поставок с Ближнего Востока. Агентство считает, что ускоренное высвобождение аварийных запасов дизельного топлива в ближайшие месяцы могло бы частично покрыть дефицит, пока восстанавливается производство на нефтеперерабатывающих заводах.

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Восстановление экспорта из стран Залива

Экспорт нефти из стран Персидского залива, без учета Омана, в октябре достиг 18,4 млн баррелей в сутки, несмотря на атаки на танкеры. Это все еще на 26% меньше уровня до войны в Иране. Наиболее существенно восстановился экспорт сырой нефти, тогда как поставки нефтепродуктов и сжиженного нефтяного газа оставались примерно вдвое ниже довоенных показателей.

Мировое предложение нефти выросло на 3 млн баррелей в сутки в сентябре и еще на 2,3 млн баррелей в сутки в октябре — до 105,4 млн баррелей в сутки. МЭА прогнозирует сокращение мирового спроса в этом году на 2,7 млн баррелей в сутки, до 102,3 млн баррелей, из-за высоких цен на топливо и перебоев с экспортом из стран Залива. В 2027 году агентство ожидает восстановления спроса, но лишь незначительного роста потребления дорожного топлива из-за распространения электромобилей и повышения топливной эффективности транспорта.

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