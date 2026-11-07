Объединённые Арабские Эмираты к 2031 году могут стать мировым лидером по объёму производства солнечной электроэнергии на душу населения. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, этот показатель в ОАЭ превысит 4 000 киловатт-часов на человека.

Прогноз МЭА для ОАЭ

Об оценках агентства в отчёте Renewables 2026 сообщает The National. В первую десятку стран по прогнозируемой солнечной генерации на душу населения также войдут Оман и Катар, которые займут третье и пятое места соответственно. Вторую и четвёртую позиции прогнозируют Австралии и Болгарии.

В перечень также вошли Греция, Австрия, Испания, Китай и Чили. Как отмечает МЭА, все страны из топ-10 к 2031 году будут производить не менее 2 000 киловатт-часов солнечной электроэнергии на человека. Это значительно превышает ожидаемый среднемировой показатель около 800 киловатт-часов.

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Рост возобновляемой энергетики

МЭА ожидает, что совокупная мощность возобновляемой энергетики на Ближнем Востоке к 2031 году вырастет втрое. По прогнозу, Саудовская Аравия в пять раз нарастит расширение возобновляемой энергетики, а ОАЭ будут следующими по этому показателю в регионе.

Мировая мощность возобновляемой электроэнергетики, по оценке агентства, к 2031 году увеличится почти на 85%. Около трёх четвертей этого объёма придётся на солнечную энергетику. В МЭА отметили, что новые цели, потребности энергетической безопасности, государственная поддержка и конкурентоспособность ветровых и солнечных технологий повысили прогноз развития для развивающихся стран почти на 20% по сравнению с прошлогодним отчётом.

В 2026–2031 годах мировые мощности возобновляемой энергетики, согласно прогнозу, достигнут почти 4 800 ГВт, что на 57% больше, чем в предыдущие шесть лет. Ожидается, что Китай сохранит статус крупнейшего рынка, а Индия выйдет на второе место.

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