Медиа хуситов Al-Masirah заявило, что в результате авиаударов в Сане и портовом городе Ходейда в Йемене погибли по меньшей мере 16 человек. По данным телеканала, удары нанесли силы коалиции во главе с Саудовской Аравией. Об этом сообщает Dawn.

В контролируемой хуситами Сане один из ударов попал в дом: погибли по меньшей мере четыре человека, еще несколько получили ранения. Al-Masirah также сообщил, что удар по жилому зданию для работников цементного завода в мухафазе Сана унес жизни шести женщин и одного ребенка, еще три человека получили ранения.

Потери в Ходейде и удары по Мохе

В Ходейде, по сообщению телеканала хуситов, авиаудар убил пятерых членов одной семьи в районе Ат-Тухайта. Среди погибших, как утверждает Al-Masirah, были глава семьи, двое его детей и две жены; его дочь получила ранения.

Телеканал также сообщил о серии ударов по Сане и ее окрестностям, а также примерно о 20 ударах по Мохе на западном побережье Йемена. Независимого подтверждения этих данных в материале не приводится.

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Ракетные заявления сторон

Ранее саудовская коалиция заявила, что перехватила и уничтожила две баллистические ракеты, которые хуситы запустили в направлении городов Таиф и Янбу на западе Саудовской Аравии. Агентство гражданской обороны Саудовской Аравии временно объявило предупреждение о возможной опасности для районов Таифа, Янбу, Джидды и Мекки, а примерно через 10 минут отменило его.

Агентство сообщило, что после перехвата ракет реагировало на падение обломков в регионах Мекки и Медины. Часть обломков, по его данным, упала в Вади-Мугаммас недалеко от Мекки.

Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил об атаках на международные аэропорты имени короля Халида в Эр-Рияде и имени короля Фахда в Даммаме, а также на аэропорт в Наджране и авиабазу в Хамис-Мушайте. Он также утверждал, что целями были объект Aramco в Янбу, нефтеперерабатывающий завод в Рабиге, насосные станции и трубопровод Восток—Запад. Саудовские власти на момент публикации не подтвердили эти удары.

В Адене, временном месте пребывания международно признанного правительства Йемена, прозвучали взрывы. МВД Йемена заявило, что три баллистические ракеты хуситов поразили объекты береговой охраны: две попали в штаб-квартиру, еще одна — в здание в районе Тавахи. Сари взял на себя ответственность за атаку, заявив об ударе по лагерю Аль-Наср и военно-морской базе в Адене.

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