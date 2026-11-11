В Эстонии исследовательница медиа Тартуского университета Мария Мурумаа-Менгель раскритиковала предложение Европейской комиссии запретить социальные сети для детей младше 13 лет и разрешить самостоятельно создавать аккаунты только с 15 лет. По её мнению, такие возрастные ограничения будут приучать детей лгать о своём возрасте, сообщает ERR News.

Аргументы против запрета

Мурумаа-Менгель, которая также входит в консультативный совет при Государственной канцелярии Эстонии, назвала позицию страны компромиссной. Она считает, что молодёжь невозможно искусственно изолировать от цифрового мира. Вместо этого исследовательница поддерживает более жёсткое регулирование самих платформ, в частности устранение манипулятивного дизайна и настройку сервисов по умолчанию таким образом, чтобы они не манипулировали пользователями.

По словам исследовательницы, во время тематических воркшопов молодые эстонцы рассказывали, что обходят ограничения с помощью удостоверений личности родителей и VPN. Контент-креатор Мария Раннавяли также отметила, что возрастные правила в соцсетях давно носят скорее символический характер: свой аккаунт на YouTube она создала, указав год рождения матери, поскольку не достигла тогдашнего минимального возраста в 13 лет.

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Разногласия среди политиков

Депутат от Социал-демократической партии Мадис Каллас, напротив, призвал государство занять более чёткую и жёсткую позицию. Он заявил, что Эстония остаётся одной из немногих европейских стран, которые не предприняли законодательных шагов в этом направлении. Каллас сослался на оценки психиатров и психологов относительно влияния соцсетей на психическое здоровье молодёжи и подчеркнул, что мозг маленьких детей не готов к вызовам, связанным с алгоритмами и моделями соцсетей.

Депутат от Консервативной народной партии Эстонии Райн Эплер не поддержал бы государственный запрет. По его мнению, устанавливать границы для детей прежде всего должны родители, хотя государство может оказывать давление на технологические компании. Музыкант и мать Сандра Силламаа сказала, что родителям трудно вводить ограничения без поддержки, и предложила более широкий подход, который касался бы также взрослых пользователей соцсетей.

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