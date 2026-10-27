Группа из 21 индийского издателя новостей подала в Верховный суд Индии иск против закона о приватности. Медиакомпании заявили, что нормы могут обязать журналистов получать согласие людей, о которых они пишут, а это создаст режим предварительной цензуры и поставит под угрозу работу редакций, сообщает Channel NewsAsia.

Позиция издателей

Истцы считают, что закон ограничит журналистские расследования и может предоставить властям возможность требовать у издателей информацию, способную раскрыть источники репортёров. Адвокат Ассоциации издателей цифровых новостей Мадхави Горадия Диван заявила судьям, что требование получать разрешение на публикацию фактически будет означать режим предварительной цензуры.

Издатели также добиваются отмены большинства спорных положений закона, которые должны вступить в силу в мае 2027 года. По их словам, закон может обязать издателей удалять материалы и предоставить правительству полномочия требовать данные, способные раскрыть источники журналистов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дальнейшее рассмотрение

В объединение истцов входят Network18, принадлежащая Мукешу Амбани, NDTV Гаутама Адани, а также Indian Express и Times Internet, являющаяся частью группы Times of India. В поданном документе издатели указали, что в августе получили от правительства заверения относительно защиты свободы прессы. В то же время их беспокоит отсутствие письменного исключения для журналистов, подобного тем, которые действуют в Европейском союзе, Сингапуре и Великобритании.

Верховный суд назначил дальнейшее рассмотрение дела на следующий месяц. Ранее закон оспаривали активисты в сфере свободы слова и группа небольших новостных изданий.

Читай нас в