В секторе Газа, Палестина, сильные ливни затопили не менее 70 тысяч палаток, в которых живут перемещенные палестинцы. По данным Cyprus Mail, подконтрольный ХАМАС правительственный медиаофис Газы сообщил, что за последние 12 часов непогода затронула десятки тысяч людей и привела к травмам. О погибших не сообщалось.

Служба гражданской обороны Газы получила 1 500 обращений за помощью от перемещенных жителей. Также обрушились три заброшенных здания, однако пострадавших в результате этого не было.

Люди укрепляют укрытия

В палаточном лагере в городе Газа люди пытались ремонтировать палатки, укрепляли их песком, чтобы не допустить попадания воды, а также выводили детей из затопленных укрытий. Вода залила одеяла и матрасы жителей лагерей.

Муниципальные службы и гражданская оборона заявили, что не могут справиться с последствиями непогоды из-за нехватки топлива и поврежденной техники. По их словам, Израиль во время войны уничтожил сотни транспортных средств, в том числе бульдозеры и технику для откачки воды.

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Помощь и восстановление

ХАМАС возложил ответственность за нехватку укрытий и строительных материалов на Израиль, заявив, что тот не пропускает их в Газу. Израильская военная структура COGAT не предоставила немедленного комментария по поводу этих обвинений.

В то же время COGAT сообщила, что перед ожидаемыми ливнями усилила меры по улучшению санитарных условий в секторе Газа совместно с международными организациями. По ее данным, на этой неделе через Международный комитет Красного Креста в Газу доставили четыре дополнительные вакуумные машины. Они присоединились к восьми таким машинам, завезенным в течение предыдущего месяца для откачки стоков, вывоза отходов и ремонта водопроводной и канализационной инфраструктуры.

Перемирие, заключенное при посредничестве США в прошлом году, предусматривало будущее восстановление Газы, однако существенного прогресса в этом вопросе не достигнуто. Переговорщики не согласовали условия разоружения ХАМАС и вывода израильских войск, которые контролируют около двух третей территории сектора.

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