В мексиканском Монтеррее врачи, медсестры, лаборанты и административные работники перекрывали крупные улицы, протестуя против нехватки кадров, лекарств и медицинских материалов в учреждениях Мексиканского института социального страхования (IMSS). Работники также отвергли предложенное властями 8-процентное повышение зарплат, назвав его недостаточным.

Как сообщает Anadolu Agency, 21 октября участники акции более чем на час остановили движение транспорта в Монтеррее. На прошлой неделе меньшие протесты также прошли в Мехико и Монтеррее. Медики требовали повышения оплаты труда, найма дополнительного персонала и стабильных поставок лекарств и медицинского оборудования.

План IMSS и требования работников

Директор IMSS Зое Робледо представил экстренный план из 12 пунктов, рассчитанный до февраля 2027 года. Он предусматривает повышение зарплат на 8%, обновление оборудования, ремонт учреждений и меры по обеспечению больниц лекарствами. Однако протестующие настаивают, что этого недостаточно.

Во время общенационального обсуждения в середине октября работники уже отклонили предложение повысить зарплаты на 2,9% и выплаты на 3,9%. Они требовали повысить базовую зарплату как минимум на 10%. Работник Хосе Росалес заявил, что работа в учреждении становится непривлекательной для врачей из-за низкой оплаты, дефицита необходимых материалов и невыгодной пенсионной системы.

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Участники протестов также высказали претензии к руководству Национального профсоюза работников социального страхования. Они потребовали отставки его главы Рафаэля Оливоса Эрнандеса и созыва внеочередного профсоюзного конгресса. Президент Клаудия Шейнбаум признала обоснованность требований работников IMSS и заявила, что правительство работает над решением проблем, одновременно призвав членов профсоюза к гибкости в переговорах.

Пациенты покупают лекарства самостоятельно

На фоне дефицита медикаментов родственники пациентов сообщают, что вынуждены покупать лекарства за собственные средства. Житель Монтеррея Сесар Кастильо рассказал, что его мать находится в больнице уже три месяца после осложнений, которые, по его словам, возникли после операции на желчном пузыре. Он также заявил, что из-за нехватки препаратов она получает только парацетамол.

Кейла Гонсалес рассказала, что ее семья приобрела инсулин для госпитализированной бабушки, у которой диабет и гипертония. Согласно материалу, прямые расходы пациентов составляют около 41% всех расходов на здравоохранение в Мексике. Медсестра Арели Рейес заявила, что нехватка ресурсов и проблемы с инфраструктурой создают дополнительную нагрузку как на медиков, так и на семьи больных, которые долго ждут у больниц.

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