В России, государстве-агрессоре, Meduza опубликовала рассказы пятерых мужчин, которые заявили, что оставили службу в российской армии и выехали из страны. Издание сообщило, что нашло собеседников через проект «Идите лесом», который помогал им бежать. В целях безопасности имена героев изменили, а их возраст, воинские подразделения и нынешнее местонахождение не раскрыли.

Контракты и служба

Андрей рассказал, что подписал контракт в Москве в январе 2025 года после увольнения из банка. По его словам, ему обещали службу в «тихом» подразделении, но после конфликта с майором его перевели в боевую часть. Во время отпуска он решил не возвращаться и обратился к волонтерам проекта.

Евгений заявил, что во время срочной службы в Юрге его и других военнослужащих били и угрожали уголовным делом, добиваясь подписания контракта. По его версии, документы, которые им дали якобы для подтверждения проведенной беседы, на самом деле были контрактами. После этого он сбежал из части.

Гражданин Таджикистана Рустам рассказал, что после проверки документов полиция доставила его в военкомат в Туле. Он утверждает, что после подписания контракта воевал на временно оккупированных Россией территориях Украины и в Курской области РФ, а также дважды получил ранения. После медицинского отпуска он выехал через Казахстан и Таджикистан, а затем отправился в Турцию и Европу.

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Маршруты побега

Рустам сообщил, что его заявление о предоставлении убежища в Германии отклонили. После этого он добрался до французского Дюнкерка и 19 сентября пересек Ла-Манш на надувной лодке. По его словам, на борту находилось примерно 50–60 человек, а французская береговая охрана сопровождала лодку. Сейчас он живет в отеле для беженцев в Великобритании и ожидает решения по своему статусу.

Василий заявил, что начал скрываться после тяжелого ранения и значительных потерь в своем подразделении. По его словам, после задержания его содержали в комендатуре и пункте для военнослужащих, самовольно оставивших часть, откуда он впоследствии сбежал.

Александр рассказал, что после службы в временно оккупированной Россией части Запорожской области скрывался несколько месяцев. По его словам, он добрался до Петрозаводска, а затем четыре дня шел лесом, имея гидрокостюм, GPS и загруженную карту. Во время перехода он, по собственному утверждению, встретил медведицу с медвежатами.

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