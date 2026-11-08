Мегапроекты в Саудовской Аравии повышают спрос на продукцию и услуги малых и средних промышленных предприятий, стремящихся войти в локальные цепочки поставок. Речь идет не только о промышленных товарах, но и о транспортных, складских, ремонтных и инженерных услугах, сообщает Asharq Al-Awsat.

Профессор финансов Университета имама Мухаммада ибн Сауда Абдулла Ас-Саллум отметил, что королевство стимулирует спрос на местные товары через мегапроекты, программы локального содержания, закупки и развитие производственных цепочек. Согласно данным, на которые сослался эксперт, расходы Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии и его дочерних структур на локальное содержание в 2024 году составили 207 млрд риалов, или $55,2 млрд.

Спрос и производственные возможности

Регулярные заказы, по оценке Ас-Саллума, позволяют заводам повышать загрузку мощностей, распределять постоянные расходы на большее количество выпускаемой продукции и инвестировать в оборудование, технологии и подготовку персонала. Это также помогает предприятиям формировать опыт поставок, который можно использовать для привлечения новых клиентов в Саудовской Аравии и за рубежом.

Участие малых и средних предприятий в крупных проектах не ограничивается производством товаров. Они могут поставлять металлические изделия, электрические компоненты, упаковочные материалы и средства безопасности, а также оказывать услуги по техническому обслуживанию и выполнять индивидуальные производственные заказы.

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Ликвидность и квалификация поставщиков

Генеральный директор A&BC for Safety Tools and Materials Manufacturing Абдулазиз Аба Арроус заявил, что среди ежедневных проблем заводов остаются нехватка ликвидности и нерегулярность спроса. Выполнение крупного заказа требует заранее закупить сырье, выплатить зарплаты и покрыть производственные расходы, тогда как оплату за поставку предприятие получает позже.

Он также обратил внимание на длительные процедуры регистрации и квалификации в крупных компаниях. Даже заводы с качественной продукцией и достаточными мощностями могут столкнуться с требованиями к объемам заказов или условиям оплаты, которые превышают их финансовые возможности. Аба Арроус предложил предоставлять малым предприятиям первые заказы в соответствии с их возможностями, а затем увеличивать объемы в зависимости от качества выполнения и соблюдения сроков.

Ас-Саллум добавил, что в сентябре 2026 года Государственный инвестиционный фонд объявил о запуске компании Tawreed, которая должна предлагать инструменты финансирования цепочек поставок, в том числе досрочные выплаты по согласованным счетам. В то же время такие механизмы не заменяют финансирование, необходимое предприятиям для закупки сырья и начала производства.

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