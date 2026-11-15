Сингапурская компания Megaspeed заявила, что Элис Хуан покинула руководящую должность в ней в августе 2025 года. Компания также сообщила о начале внутреннего расследования своей деятельности, сообщает BBC News.

Внутренняя проверка Megaspeed

Megaspeed является крупнейшим покупателем чипов Nvidia в Юго-Восточной Азии. В компании заявили, что знают о сообщениях с утверждениями относительно ее бизнеса, цепочек поставок и международных операций, которые, по ее оценке, не подтверждены проверяемыми доказательствами.

Компания подчеркнула, что ведет законный бизнес и привлекла внешних юридических советников для тщательной внутренней проверки. Megaspeed также заявила, что ее системы контроля операций и поставок разработаны для соблюдения применимого законодательства, в частности требований экспортного контроля США и правил в каждой стране, где она работает.

Подозрения относительно поставок чипов

Megaspeed подозревают в предоставлении китайским компаниям обходного доступа к чипам Nvidia через дата-центры в Малайзии, Индонезии и Таиланде. Nvidia не может продавать передовые чипы Китаю, а передача таких чипов иностранным компаниям может нарушать экспортные ограничения США.

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Министр финансов США Скотт Бессент заявил CNBC, что несколько американских ведомств месяцами поддерживали внесение Megaspeed в Entity List — перечень, ограничивающий торговлю США с иностранными компаниями и физическими лицами. По его словам, решение зависело от Министерства торговли США, которое возглавляет Говард Лутник.

Реакция Китая и Конгресса США

Лутника вызвали для дачи показаний перед Банковским комитетом Сената США в следующем месяце относительно роли его ведомства в разрешении Nvidia экспортировать передовые чипы. Другие комитеты Конгресса попросили Лутника и Министерство торговли сохранить все документы, связанные с Nvidia и ее бывшим руководителем Дженсеном Хуангом.

Китай опроверг утверждения о том, что Элис Хуан является шпионкой, и предостерег США от использования этого дела как повода для технологической блокады в сфере искусственного интеллекта.

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