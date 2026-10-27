Национальная водная комиссия Мексики Conagua инвестирует 1,1 млрд песо, или около $60 млн, в план санитарного оздоровления озера Пацкуаро в штате Мичоакан. Средства планируется направить на восстановление экологического состояния водоема, который страдает от загрязнения и снижения уровня воды, сообщает Mexico News Daily.

Очистные сооружения и канализация

В рамках проекта реконструируют шесть очистных сооружений в Лас-Гарсасе, Ханицио, Сан-Педрито, Кироге, Цинцунцане и Сан-Андрес-Сирондаро. Еще четыре новые станции очистки сточных вод строят в Сан-Хуан-Тумбио, Иуацио, Цурумутаро и Кироге.

Также планируется восстановить более 116 километров канализационных сетей и реабилитировать 10 местных водно-болотных угодий. Conagua будет контролировать дноуглубительные работы и гидрологическое восстановление, призванные уменьшить загрязнение озера.

Восстановление экосистемы

Программу дополнят удалением водного гиацинта, лесовосстановлением и созданием террас на окружающих склонах. По данным издания, ухудшению качества воды способствовали сельскохозяйственная, промышленная и бытовая деятельность, в частности чрезмерное использование удобрений и пестицидов, а также сброс неочищенных стоков.

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Озеро Пацкуаро является важной частью региона с археологическими, историческими, рекреационными и культурными объектами, связанными с наследием коренного народа пурепеча. В водоеме обитают эндемичные виды птиц, рыб и других водных организмов. В последние годы уровень воды в озере снизился настолько, что отдельные участки дна постоянно пересыхают.

Президент Клаудия Шейнбаум, которая возглавляет план очистки, посетила очистную станцию в Кироге и поблагодарила работников, участвующих в восстановительных работах. Она также отметила усилия правительства Мичоакана по восстановлению источников, питающих экосистему озера.

Глава офиса Conagua в Мичоакане Луис Роберто Ариас Реес заявил, что проект напрямую принесет пользу более чем 142 тысячам жителей муниципалитетов Пацкуаро, Цинцунцан, Кирога и Эронгарикаро благодаря более эффективной инфраструктуре управления сточными водами.

Правительство штата Мичоакан заявило, что очистка озера должна способствовать экономическому развитию коренных общин островов Ханицио, Текуэна, Ла-Паканда и Юнуэн, а также населенных пунктов Уранден и Уэкорьо, где важными секторами экономики являются рыболовство и туризм.

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