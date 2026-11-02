Министерство национальной обороны Мексики направило 450 военнослужащих и два вертолета в Матаморос и другие муниципалитеты штата Тамаулипас после насилия, вспыхнувшего вслед за задержанием подозреваемого в связях с наркокартелем. Как сообщает Mexico News Daily, всего погибли шесть человек, среди которых была семилетняя гражданка США.

Блокпосты и стрельба

Федеральные силы задержали в Матаморосе Акселя Альфредо Карденаса Родригеса и еще одного мужчину, личность которого не раскрывается. По данным Министерства обороны Мексики, Карденас Родригес считается вторым по рангу во фракции «Циклоны» картеля «Гольфо».

После задержания предполагаемые члены картеля установили дорожные блокпосты в Матаморосе и других районах Тамаулипаса. Для создания препятствий на дорогах они поджигали автомобили. В Матаморосе, приграничном городе напротив Браунсвилла в штате Техас, а также в других частях штата сообщалось о стрельбе и столкновениях преступников с силовиками.

Губернатор Тамаулипаса Америко Вильярреаль заявил, что пять человек погибли в двух ДТП: автомобили, в которых они ехали, врезались в машины, подожженные для создания блокпостов. Федеральный кабинет безопасности сообщил, что блокпосты были убраны в результате скоординированных действий органов власти разных уровней.

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Расследование гибели ребенка

Шестой жертвой насилия стала семилетняя девочка, гражданка США, которую СМИ назвали Арансой Адаилини. По словам губернатора, она погибла после ранения в инциденте, в котором также пострадала ее мать. По сообщениям СМИ, девочка ехала с родственниками во внедорожнике недалеко от Матамороса.

Семья ребенка утверждает, что мексиканские силовики открыли огонь по автомобилю с вертолета. Вильярреаль сообщил, что власти проверяют, могла ли девочка получить ранение вследствие действий сотрудников полиции штата с вертолета, который реагировал на насилие.

По данным Министерства обороны, во время задержания Карденаса Родригеса и второго подозреваемого были изъяты оружие, боеприпасы, магазины, наркотики и автомобиль. Обоих задержанных военным самолетом доставили в Мехико и передали подразделению Федеральной прокуратуры, занимающемуся организованной преступностью.

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