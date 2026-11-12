В Мексике знание языков коренных народов впервые начали засчитывать как выполнение языкового требования при поступлении в техническо-административную ветвь дипломатической службы. Кандидаты могут подтвердить владение определенными вариантами языков майя, миштекского, науатль или сапотекского.

Новые правила должны помочь улучшить консульскую поддержку граждан Мексики в США, для которых испанский не является родным языком. Как сообщает Mexico News Daily, глава Комиссии по персоналу дипломатической службы Ана Луиса Фахер заявила, что в Соединенных Штатах проживают примерно 500 тысяч мексиканцев коренного происхождения.

Вакансии и требования

20 октября Министерство иностранных дел Мексики опубликовало в Официальном вестнике объявление о наборе на до 80 должностей. Из них 44 должности предусмотрены в административном направлении, 20 — в вопросах консульств, сообществ и защиты, еще 16 — в информационных технологиях и цифровизации.

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От претендентов не требуют подтверждать принадлежность к коренным народам. В то же время все кандидаты должны сдать письменный экзамен по испанскому языку. Те, кто выполнит языковое требование благодаря одному из языков коренных народов, не обязаны подтверждать знание английского или другого иностранного языка.

Помощь в консульствах США

Генеральный консул Мексики в Атланте Рафаэль Лавеага отметил, что языковые барьеры осложняют помощь госпитализированным пациентам, задержанным по миграционным делам, которые пытаются понять свои права, а также жертвам преступлений при общении с адвокатами. По его словам, в Джорджии, Алабаме и восточном Теннесси живут сотни семей, говорящих на миштекском, сапотекском и науатль.

Изменения продолжают консульскую инициативу, запущенную в прошлом году, по распространению правительственной информации на 15 языках коренных народов в мексиканских консульствах, посольствах и других учреждениях за рубежом. Регистрация на объявленный набор длилась с 26 октября по 3 ноября и уже завершилась. Кандидаты, допущенные к следующему этапу, должны подать документы до 17 ноября. Вступительные экзамены запланированы на январь, а дальнейшая оценка и обучение — на следующую весну.

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