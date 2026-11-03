Посольство Мексики в Саудовской Аравии призвало своих граждан воздержаться от необязательных поездок в королевство, в частности туристических путешествий и визитов к родственникам. Причиной названы напряженность на Ближнем Востоке и повышенные региональные риски безопасности, сообщает Anadolu Agency.

Советы для тех, кто находится в стране

Мексиканцев, живущих в Саудовской Аравии или следующих через нее транзитом, призвали сохранять бдительность и принимать дополнительные меры предосторожности. Диппредставительство посоветовало следить за телефонными оповещениями о возможных атаках и при необходимости оставаться дома или перейти в безопасное место на работе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рекомендации посольства

Посольство также предостерегло граждан от распространения в социальных сетях фото и видео инцидентов, связанных с конфликтом. Гражданам рекомендовали следить за официальными страницами диппредставительства, зарегистрировать свои персональные данные и пользоваться предоставленными контактами для экстренной или консульской помощи. В предыдущих рекомендациях посольство советовало уточнять условия авиарейсов напрямую у авиакомпаний и аэропортов.

Читай нас в