Прокуратура мексиканского штата Герреро расследует гибель журналиста Эдуардо Флореса Саладо как убийство при отягчающих обстоятельствах. Его тело со следами насилия обнаружили в субботу вечером в районе Кануто Ногера населенного пункта Ла-Сабана, входящего в муниципалитет Акапулько-де-Хуарес. Об этом сообщает Anadolu Agency.

По предварительным данным полиции, у журналиста были повреждения шеи, что вызвало подозрения о возможном удушении. В то же время власти публично не подтвердили причину смерти.

О задержаниях по делу не сообщалось. Следователи также не установили мотив и еще не определили, могла ли гибель Флореса Саладо быть связана с его журналистской деятельностью.

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Обстоятельства гибели

Флорес Саладо работал в цифровом издании Enfoque Informativo и освещал вопросы безопасности, прав человека, насильственных исчезновений и темы, связанные с Акапулько и штатом Герреро.

Реакция редакции

В Enfoque Informativo осудили смерть коллеги, назвав ее нападением на свободу прессы. Редакция призвала власти без промедления провести тщательное, прозрачное и профессиональное расследование, установить обстоятельства дела и ответственных лиц.

Правозащитная организация Article 19 задокументировала 181 убийство журналистов в Мексике с 2000 года по делам, которые потенциально могут быть связаны с их профессиональной деятельностью.

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