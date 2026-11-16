Мексика расследует гибель журналиста Эдуардо Флореса Саладо — Anadolu Agency
Прокуратура мексиканского штата Герреро расследует гибель журналиста Эдуардо Флореса Саладо как убийство при отягчающих обстоятельствах. Его тело со следами насилия обнаружили в субботу вечером в районе Кануто Ногера населенного пункта Ла-Сабана, входящего в муниципалитет Акапулько-де-Хуарес. Об этом сообщает Anadolu Agency.
По предварительным данным полиции, у журналиста были повреждения шеи, что вызвало подозрения о возможном удушении. В то же время власти публично не подтвердили причину смерти.
О задержаниях по делу не сообщалось. Следователи также не установили мотив и еще не определили, могла ли гибель Флореса Саладо быть связана с его журналистской деятельностью.
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Обстоятельства гибели
Флорес Саладо работал в цифровом издании Enfoque Informativo и освещал вопросы безопасности, прав человека, насильственных исчезновений и темы, связанные с Акапулько и штатом Герреро.
Реакция редакции
В Enfoque Informativo осудили смерть коллеги, назвав ее нападением на свободу прессы. Редакция призвала власти без промедления провести тщательное, прозрачное и профессиональное расследование, установить обстоятельства дела и ответственных лиц.
Правозащитная организация Article 19 задокументировала 181 убийство журналистов в Мексике с 2000 года по делам, которые потенциально могут быть связаны с их профессиональной деятельностью.