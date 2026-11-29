В Мэнсфилде, штат Техас, женская сборная Мексики по футболу обыграла Гаити со счётом 4:2 в четвертьфинале женского чемпионата КОНКАКАФ. Победа гарантировала мексиканской команде участие в чемпионате мира 2027 года и Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, сообщает Channel NewsAsia.

Мексика сыграет на женском чемпионате мира впервые с 2015 года: команда пропустила турниры 2019 и 2023 годов. Также сборная впервые со времён Олимпиады 2004 года в Афинах квалифицировалась на Игры.

Ход матча

Диана Ордоньес открыла счёт на 13-й минуте, завершив атаку ударом с близкого расстояния. Девять минут спустя Гаити получила право на пенальти, однако вратарь Мексики Эстефанни Баррерас отразила удар Мелши Дюморне.

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На 30-й минуте мексиканка Алис Сото покинула поле из-за травмы, её заменила Марикармен Рейес. Вскоре Батчеба Луи сравняла счёт, но Овалье на 41-й минуте вновь вывела Мексику вперёд после стандартного положения. В компенсированное к первому тайму время Рейес завершила контратаку, и команды ушли на перерыв при счёте 3:1.

Второй тайм

На 59-й минуте Кетна Луи сократила отставание Гаити дальним ударом со штрафного после фола Овалье на Розлор Элуассан. Гаитянская команда пыталась сравнять счёт, но защитница Алия Фармер совершила решающий вынос мяча. Скарлетт Камберос позднее не реализовала шанс увеличить преимущество Мексики, пробив мимо ворот.

Овалье оформила дубль на 73-й минуте, вновь забив после стандарта, и установила окончательный счёт. В полуфинале Мексика встретится с Канадой. Канадки ранее победили Панаму со счётом 4:0, также обеспечив себе места на ЧМ-2027 и Олимпиаде-2028. Гаити продолжит борьбу за выход на мировое первенство через плей-ин.

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