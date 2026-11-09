В городе Сапопан в мексиканском штате Халиско задержали Рафаэля N, известного как R2. Власти страны считают его предполагаемым ключевым лидером группировки Los Rs — ячейки Картеля нового поколения Халиско, действующей в штатах Халиско и Мичоакан. Об этом сообщает Daily Maverick.

Операция в Сапопане

По данным ВМС Мексики, операцию провело подразделение специальных операций в координации с министерством безопасности. Ей предшествовала работа Национального центра разведки Мексики, а также информация, которой поделилось Управление по борьбе с наркотиками США. Вместе с Рафаэлем N задержали еще 19 человек.

Во время операции на персонал ВМС Мексики напали с оружием, после чего военные открыли ответный огонь. По данным ВМС, Рафаэль N и один офицер ВМС получили ранения и получают медицинскую помощь.

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Подозрения и ордера

Министр безопасности Омар Гарсия Харфуч заявил, что у задержанного есть ордер на арест в Мексике за убийство при отягчающих обстоятельствах, а также ордер на арест с целью экстрадиции в США. ВМС Мексики связывают Рафаэля N с убийством бывшего мэра города Уруапан Карлоса Манзо и еще 19 человек.

Манзо был застрелен 1 ноября 2025 года во время публичного празднования Дня мертвых в штате Мичоакан, когда находился с семьей. По словам Гарсии Харфуча, ячейку Los Rs связывают с вымогательством, торговлей наркотиками, убийствами, незаконным лишением свободы, похищениями и нападениями на представителей власти. DEA заявило, что R2 разыскивали в США по федеральным обвинениям в торговле наркотиками и преступлениях, связанных с оружием.

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