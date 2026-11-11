Школьные команды из штата Агуаскальентес в Мексике получили три награды на международных соревнованиях по робототехнике ROBOchæmpions, которые состоялись в Лёррахе, Германия. Команда Lanceros Overclock победила в категории старшей школы для участников в возрасте от 14 до 20 лет в дисциплине Robo Shuttle, сообщает Mexico News Daily.

Роботы для перевозки мячиков и поединков

В Robo Shuttle участники создавали и программировали автономных роботов, которые должны были двигаться по обозначенному маршруту и перевозить мячики для настольного тенниса. Команда NexumAMG заняла второе место в той же дисциплине и возрастной категории.

Команда MagiBot заняла второе место в категории Robo Clash для участников в возрасте от 11 до 14 лет. В этой дисциплине роботы, собранные командами, соревнуются друг с другом на арене. Согласно правилам турнира, в состав каждой команды могли входить от двух до четырех учеников.

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Участие 16 учеников

Агуаскальентес на соревнованиях представляли 16 учеников из трех учебных заведений: государственной гражданской старшей школы Lanceros de Aguascalientes, общеобразовательной средней школы №6 имени Хосе Гуадалупе Посады и начальной школы Magisterio Nacional.

Организатор Phaenovum, ученический исследовательский центр в Лёррахе, сообщил, что первый турнир ROBOchæmpions собрал команды из Мексики, Египта и региона. Организаторы опубликовали результаты в пяти категориях, охватывавших гонки, роботизированные поединки, транспортировку предметов и автономное тушение огня. В одном из испытаний робот должен был самостоятельно потушить пламя свечи.

По данным правительства штата Агуаскальентес, президент Мексики Клаудия Шейнбаум во вторник отметила местных учеников за их предыдущую победу на чемпионате мира RoboRAVE в японской Осаке. В августе ученики школы №6 имени Хосе Гуадалупе Посады победили в категории FastBot Middle School.

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