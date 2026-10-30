Куаутемок Карденас Солорсано — трижды кандидат в президенты, сооснователь Партии демократической революции и один из ключевых деятелей демократического перехода страны — умер в Мехико, Мексика, в возрасте 92 лет. Об этом сообщает Mexico News Daily.

По данным издания, политик умер в больнице Ángeles Metropolitano в районе Рома-Сур в столице Мексики. Причину смерти сразу не сообщили. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала его человеком непоколебимых принципов, который изменил политическую жизнь страны. Бывший президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал Карденаса предшественником демократического движения в современной истории Мексики.

Разрыв с правящей партией

Куаутемок Карденас был членом Институционно-революционной партии с 1954 по 1987 год. В этот период он был сенатором от штата Мичоакан в 1976–1980 годах, а затем возглавлял штат в 1980–1986 годах. Перед выходом из партии он вместе с другими политиками создал ее реформистскую фракцию — Демократическое течение.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

На президентских выборах 1988 года Карденас баллотировался от Национально-демократического фронта, объединившего левые партии и организации. Согласно официальным результатам, победил кандидат Институционно-революционной партии Карлос Салинас де Гортари, однако результаты голосования вызвали значительные сомнения. Бывший президент Мигель де ла Мадрид в мемуарах 2004 года признал, что результаты были сфальсифицированы, пишет издание.

Мэр столицы и сооснователь партии

В 1989 году Карденас вместе с Порфирио Муньосом, Ифигенией Мартинес и Лопесом Обрадором основал Партию демократической революции. Он вновь выдвигался на пост президента в 1994 и 2000 годах, заняв третье место в обеих кампаниях.

В 1997–1999 годах Карденас был первым избранным прямым голосованием главой правительства Мехико; ранее эту должность замещали по назначению президента. Он вышел из Партии демократической революции в 2014 году из-за разногласий с ее руководством. В 2011 году политик был награжден медалью Белисарио Домингеса — высшей наградой Сената Мексики. У него остались трое детей и внуки.

Читай нас в