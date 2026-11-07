В Австралии «Мельбурн» на «Принсес-Парк» одержал волевую победу над «Джилонгом» в квалификационном финале Женской Австралийской футбольной лиги (AFLW) — 8.8 (56) против 8.4 (52). Команда отыграла отставание в 28 очков, забила последние пять голов матча и вышла в предварительный финал, сообщает ABC News Australia.

Решающий гол Паксман

После гола Пакси Паксман, который впервые с первой четверти вывел «Мельбурн» вперед, у «Джилонга» оставался шанс сравнять счет. За 20 секунд до финальной сирены Хлои Шир приняла мяч и пробила по воротам, однако не попала.

В заключительной четверти «Мельбурн» забил три гола, не позволив соперницам отличиться. Алисса Баннан в первые 30 секунд четверти сократила отставание до одного гола, а затем забила во второй раз. Паксман вывела команду вперед на 17-й минуте последней четверти.

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Камбэк после большого отставания

«Джилонг» доминировал во второй четверти, забив четыре гола против одного, и ушел на большой перерыв с преимуществом в 22 очка. В третьей четверти «Кэтс» дважды увеличивали отрыв до 28 очков, но «Мельбурн» сократил его до 12 перед заключительным отрезком матча.

Полузащитница «Джилонга» Джорджия Преспакис была самой заметной игрокиней первого тайма, однако Лив Перселл помогла «Мельбурну» начать камбэк. Обе футболистки завершили матч с 34 владениями мячом. Следующим соперником «Джилонга» в полуфинале станет победитель матча между «Сиднеем» и «Вестерн Буллдогс», тогда как «Мельбурн» получил неделю отдыха.

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