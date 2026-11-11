В Италии премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что проверки многочисленных сообщений о минировании школ не выявили признаков конкретной опасности. Она опубликовала заявление 11 ноября в социальных сетях. Как сообщает ANSA English, правительство внимательно следит за ситуацией и многочисленными сообщениями.

Реакция правительства

Мелони сообщила, что правоохранительные органы и государственные учреждения всех уровней работают, чтобы держать ситуацию под контролем. По ее словам, это должно успокоить граждан, семьи и работников школ.

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Расследование сообщений

По словам премьер-министра, проверки на данный момент не дали оснований полагать, что существует реальная угроза. Она добавила, что сообщения, вероятно, являются частью стратегии по созданию тревоги и беспокойства. Обстоятельства случаев тщательно расследуются.

ANSA English сообщает, что речь идет о сотнях угроз, отправленных итальянским школам. Агентство связывает их с пророссийской группой, выступающей против женщин.

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