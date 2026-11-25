Канадская компания 1Password подтвердила, что во время недавнего проникновения в ее внутренние системы злоумышленник получил часть данных клиентов. При этом хранилища паролей пользователей были недоступны для атакующего, сообщает TechCrunch.

Доступ через аккаунт сотрудника

По данным 1Password, вторжение было обнаружено 19 ноября. Злоумышленник получил доступ к корпоративному аккаунту GitHub одного из сотрудников, который компания использует для совместной работы с исходным кодом и его хранения.

Воспользовавшись этим доступом, атакующий загрузил вредоносный код на внутренние серверы компании, что позволило ему получить часть данных клиентов. Среди них — имена, адреса электронной почты для входа в аккаунты, а также сведения о дате создания аккаунта и времени последнего входа.

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Хранилища паролей остались недоступными

В 1Password заявили, что клиентские хранилища, в которых хранятся пароли, ни в один момент не были доступны злоумышленнику. Компания также отметила, что сама не имеет доступа к паролям клиентов и их секретным ключам, которые используются для защиты данных в хранилищах.

Приложения и расширения 1Password инцидент не затронул. В настоящее время неизвестно, каким именно образом злоумышленник получил доступ к корпоративному аккаунту сотрудника, сколько клиентов пострадало и уведомила ли компания людей, чьи данные были получены во время атаки.

1Password сообщает, что ее менеджером паролей пользуются миллионы клиентов и более 200 тысяч компаний.

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