Американская кардиологическая ассоциация опубликовала научное заявление о здоровье военных ветеранов США: по ее оценке, оптимальные показатели сердечно-сосудистого здоровья могут иметь менее 5% этой группы. Для сравнения, около 20% взрослого населения США в целом могут соответствовать критериям оптимального здоровья сердца, сообщает News-Medical.

Восемь показателей здоровья

Заявление «Укрепление сердечно-сосудистого здоровья ветеранов США: текущее состояние, пробелы и стратегии» опубликовано в журнале Circulation. Его авторы применили систему Life’s Essential 8, которая охватывает здоровое питание, физическую активность, отказ от табака, полноценный сон, здоровую массу тела, а также здоровые уровни глюкозы в крови, холестерина и артериального давления. Отдельно они рассмотрели психическое здоровье и расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.

В заявлении отмечается, что на здоровье ветеранов могут влиять сопутствующие хронические заболевания, в частности ожирение, высокий уровень холестерина, артериальная гипертензия, болезни сердца, диабет второго типа, расстройства сна, а также хронические заболевания легких и почек. Среди других факторов названы тревога, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство, употребление табака, алкоголя или нелегальных наркотиков, травмы и воздействия, связанные с военной службой, психологический стресс и барьеры в доступе к медицинской помощи.

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Предлагаемые меры

Среди предложенных стратегий — расширение доступа ветеранов к здоровому питанию, программам контроля веса и физической активности с учетом индивидуальных возможностей. В заявлении также говорится об усилении скрининга, профилактики и лечения ожирения, диабета, высокого уровня холестерина и артериальной гипертензии, а также о расширении поддержки при психических расстройствах, употреблении психоактивных веществ и нарушениях сна.

Одним из практических инструментов названы телемедицина и домашний контроль артериального давления для ветеранов, которым сложно получить очную помощь, в том числе из-за проживания в сельской местности или ограниченного доступа к интернету. Около 9 миллионов ветеранов, то есть почти половина общего числа ветеранов США, зарегистрированы для получения помощи через систему Министерства по делам ветеранов США.

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