Меньшие нефтяные танкеры в октябре перевезли через Ормузский пролив 2 млн баррелей сырой нефти в сутки — это самый высокий показатель с начала войны в феврале. Как сообщает OilPrice, такие данные компании Vortexa приводит Bloomberg.

Перевозки меньшими судами

Речь идет о танкерах классов Suezmax и Aframax, которые могут перевозить менее половины объема супертанкера. Поставки этими судами существенно активизировались в сентябре. Значительная часть операций проходила посредством перевалки нефти с судна на судно в Оманском заливе.

По данным собеседников Bloomberg среди трейдеров и судовых брокеров, танкеры Suezmax и Aframax преимущественно использовали для маршрутов и грузов из Кувейта, Ирака и Катара. Активизация их использования совпала с оценками, согласно которым совокупные потоки нефти через пролив восстановились почти до довоенного уровня.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Риски для супертанкеров

Производители нефти в Персидском заливе и импортеры адаптируют логистику к ситуации в сфере безопасности в районе Ормузского пролива. В сентябре и начале октября ставки фрахта супертанкеров выросли до рекордных уровней, а количество нападений на очень крупные нефтяные танкеры VLCC, по информации издания, достигло максимума за время войны.

В последние недели сообщения об инцидентах с нефтяными танкерами в проливе участились. Иран в течение нескольких дней сообщал о почти ежедневных случаях, когда танкеры якобы сталкивались с морскими минами в коридорах, которые Тегеран называет несанкционированными. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в интервью Al Jazeera заявил, что судоходство в Ормузском проливе не вернется к довоенным условиям, и выразил позицию, что правила прохода должны определять два прибрежных государства.

Читай нас в