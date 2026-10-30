В Турции мэр Измира Джемиль Тугай, победивший на местных выборах 2024 года от оппозиции, перешёл в правящую Партию справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Измир — третий по величине город страны с населением около 4,5 млн человек. Партия AK до сих пор ни разу не побеждала там на выборах мэра.

Как сообщает Cyprus Mail, переход Тугая стал символической неудачей для светской социал-демократической оппозиции, для которой Измир традиционно является одним из опорных городов. Сам мэр заявил, что принял это решение в интересах города. Эрдоган отверг утверждения оппозиции о том, что Тугая якобы заставили сменить политическую принадлежность, назвав их клеветой.

Реакция в Измире

Глава Новой партии в Измире Чагатай Гюч заявил, что избиратели продемонстрируют несогласие с переходом мэра на следующих общенациональных выборах. Новую партию на национальном уровне возглавляет Озгюр Озель; перед переходом Тугая она проводила протесты.

Опрошенные Reuters жители города по-разному оценивали это решение. Часть из них критиковала мэра и подчёркивала оппозиционные настроения Измира. Другие соглашались с аргументом Тугая о том, что город может получить больше муниципальных услуг при поддержке центральной власти.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Давление на оппозицию

После успеха оппозиции на местных выборах в марте 2024 года её лидеры рассматривали контроль над крупнейшими городами как основу для будущего вызова Эрдогану. Республиканская народная партия тогда получила 37,8% голосов, сохранила посты мэров в Стамбуле, Анкаре, Измире и других крупных городах.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого считают главным соперником Эрдогана, находится в тюрьме в ожидании суда по делу о коррупции. Он отрицает обвинения. По данным издания, в тюрьме также находятся десятки мэров и сотни муниципальных чиновников.

Оппозиция называет уголовные дела политически мотивированным давлением, тогда как правительство Турции это отрицает и заявляет о независимости судебной системы. Очередные президентские и парламентские выборы запланированы на май 2028 года, хотя советник президента в этом месяце допустил их проведение несколько раньше.

Читай нас в