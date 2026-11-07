Мэр Карачи Муртаза Вахаб открыл недавно построенный амбулаторный корпус Куэйд-и-Авам в больнице Аббаси Шахид в Пакистане. После церемонии в новом здании начали работать амбулаторные службы для пациентов.

Новый корпус для пациентов

Вахаб заявил, что открытие корпуса должно улучшить медицинское обслуживание и стать очередным шагом в модернизации больницы. Как сообщает Dawn, во время визита в медучреждение мэр также обратил внимание администрации на чистоту и содержание здания. По его словам, надлежащая уборка и техническое обслуживание государственных больниц столь же важны, как и оказание медицинской помощи.

Отдельно мэр сообщил о намерении завершить строительство и ремонт дорог в Карачи в течение следующих трех-четырех месяцев. Он призвал жителей беречь новое дорожное покрытие и не допускать его необоснованного разрытия.

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Планы по управлению больницей

Вахаб также намерен создать совет Friends of Karachi для надзора за работой больницы Аббаси Шахид и ее улучшения. В него планируют привлечь представителей государственного и частного секторов. По замыслу мэра, совет будет следить за деятельностью медучреждения и другими городскими вопросами, а его работа должна основываться на устойчивом институциональном механизме, а не зависеть от отдельных людей.

На первом этапе городские власти планируют сосредоточиться на активизации и улучшении медицинских услуг больницы. Далее они намерены пересмотреть систему управления, в частности механизм обеспечения лекарствами. Вахаб заявил, что решил не закупать медикаменты, пока не будет создана действенная система их распределения среди пациентов.

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