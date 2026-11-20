В Нью-Йорке, США, мэр Зохран Мамдани представил план, согласно которому тюремный комплекс Райкерс-Айленд должны полностью закрыть до конца 2032 года. Людей, которые к тому времени останутся под стражей, планируют перевести в четыре меньших тюремных учреждения в Бруклине, Бронксе, Куинсе и Манхэттене, сообщает The Guardian.

Администрация Мамдани назвала документ первым комплексным планом города по закрытию Райкерс-Айленда. Он предусматривает сокращение числа людей в городских тюрьмах, уменьшение досудебного содержания под стражей, сокращение задержек в рассмотрении дел и модернизацию департамента исправительных учреждений.

Новые сроки и вместимость

Закон, принятый городским советом в 2019 году, обязывал Нью-Йорк закрыть Райкерс-Айленд к августу 2027 года. Однако город не успевает выполнить этот срок из-за задержек строительства и роста числа людей в городских тюрьмах с 2020 года.

Согласно плану, учреждение в Бруклине должны открыть в 2029 году, а объекты в Бронксе и Куинсе — в 2031-м. Учреждение на Манхэттене должно начать работу в 2032 году. Четыре новых учреждения в совокупности рассчитаны примерно на 4 500 мест, тогда как в начале ноября в тюрьмах Райкерс-Айленда находились около 6 600 человек.

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Городские власти рассчитывают сократить число людей под стражей до не более чем 5 500 к моменту открытия бруклинского учреждения, а к концу 2032 года — до не более чем 4 100. Для продления установленного законом срока закрытия комплекса городской совет должен принять новый закон.

Расходы на поддержку и реформу

В следующем финансовом году город планирует направить 146 млн долларов на помощь в сфере психического здоровья, лечение зависимостей, образовательные и профессиональные программы в тюрьмах и сообществах, а также поддержку потерпевших от преступлений. План также предусматривает создание сотен терапевтических мест для людей с тяжелыми психическими расстройствами и сложными медицинскими потребностями.

В частности, 50 млн долларов хотят потратить на профессиональное обучение, образование, консультирование по вопросам психического здоровья и услуги для людей с зависимостями. Еще 76 млн долларов предусмотрено на общественные сервисы, в том числе программы возвращения в общество после освобождения, поддерживаемое жилье и программы переориентации от заключения. На помощь потерпевшим и пострадавшим от преступлений планируют выделить 16 млн долларов.

Комплекс Райкерс-Айленд годами критиковали из-за условий содержания, проблем с инфраструктурой, кадровых трудностей, насилия и смертей в тюрьмах. План Мамдани также предусматривает сотрудничество с федеральным монитором, городским советом и надзорными органами, а также ежеквартальные отчеты о его выполнении.

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