В японском городе Нумадзу аниме-туризм помогает привлекать не только посетителей, но и новых жителей. По словам мэра Сюити Ёрисигэ, после неоднократных поездок в город сотни поклонников аниме Love Live! Sunshine!! решили переехать туда. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Нумадзу в префектуре Сидзуока стал местом паломничества для фанатов сериала, впервые вышедшего в 2016 году. В аниме показаны реальные локации города и острова Авасима: персонажей можно увидеть на автобусах, баннерах, крышках люков и окнах паромов. Традиционный отель Yasudaya Ryokan, показанный в сериале как дом героини Тики Таками, после начала трансляции аниме зафиксировал приток молодых гостей-мужчин.

Фанаты стали работниками отеля

27-летняя Маки Нисионо переехала из Осаки и начала работать в Awashima Hotel, который также стал одной из локаций сериала. Она входит в число семи поклонников Love Live! Sunshine!!, переехавших работать в этот отель. Представительница заведения Хироми Миясиро отметила, что из-за островного расположения отеля сложно найти персонал, однако работники-фанаты сами узнали о нем и приехали.

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Население Нумадзу сократилось с пикового уровня в 210 тысяч до 180 тысяч человек. По словам мэра, выпускники школ часто уезжают в крупные города для учебы и работы. Среди новых жителей — Наото Мороти, который переехал из Киото и работает в городской администрации.

Аниме-локации в других регионах

Железнодорожная компания Seibu Railway вместе с местными властями продвигает аниме- и манга-локации вдоль своей сети, чтобы поддержать туризм в сообществах с сокращением населения и пассажиропотока. В частности, поклонники аниме Anohana: The Flower We Saw That Day посещают город Титибу в префектуре Сайтама, где расположены показанные в сериале Старый мост Титибу и храм Дзёрин-дзи.

В префектуре Кумамото персонажи манги One Piece стали частью проекта восстановления после землетрясений 2016 года, в результате которых погибли более 200 человек. Первую статую главного героя Манки Д. Луффи установили возле здания правительства префектуры в 2018 году, а в течение следующих четырех лет в разных сообществах появились еще девять статуй членов его команды.

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