Мэр Сан-Франциско в США Дэниел Лури призвал жителей города избегать необязательных поездок с понедельника после обеда до среды из-за риска прибрежных подтоплений, связанных с высокими приливами и дождями. Он назвал прогноз «чрезвычайно серьезным» и посоветовал людям запастись продуктами и другими необходимыми вещами. Об этом сообщает The Guardian.

Самые высокие приливы года

Наибольший риск ожидается 22–24 ноября, накануне Дня благодарения, когда многие американцы путешествуют по стране. Так называемые королевские приливы являются самыми высокими астрономическими приливами года и зависят от положения Солнца и Луны.

По оценке климатолога Калифорнийского института водных ресурсов Дэниела Свейна, они могут быть на 15–30 сантиметров выше октябрьских приливов. Если в этот период совпадут сильные дожди или штормовые волны, риск подтоплений возрастет.

Опасность касается не только тех, кто живет у океана. Подтопления возможны в заливе Сан-Франциско, заливе Монтерей, заливе Сан-Диего и приливных районах эстуария Сан-Хоакин—Сакраменто.

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Риски для транспорта и подготовка

Национальная метеорологическая служба прогнозировала для Сан-Франциско значительные или экстремальные прибрежные подтопления. По ее оценке, вода может достигнуть 0,85 метра над уровнем земли, что угрожает низменной инфраструктуре, дорогам и побережью.

Метеоролог службы также предупредил о риске серьезного подтопления международного аэропорта Сан-Франциско и части автострады рядом с ним в наиболее загруженные дни поездок. В то же время оставалось неясным, достигнет ли вода взлетно-посадочных полос.

В аэропорту готовят мешки с песком и насосное оборудование. Территорию аэропорта защищают виниловые шпунтовые ограждения, бетонные морские стены и земляные насыпи с бетонным покрытием. В Сан-Диего власти раздают жителям до десяти мешков с песком на домохозяйство, размещают насосы в уязвимых для подтоплений районах и готовят песчаные насыпи вдоль пляжей и берегов залива.

Повышению уровня воды способствуют условия сильного Эль-Ниньо, волна Кельвина и морская тепловая волна у побережья Калифорнии. В октябре Лос-Анджелес, Сан-Диего, Санта-Барбара и Ла-Хойя уже фиксировали рекордные за весь период наблюдений уровни воды.

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