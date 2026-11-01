В Тайбэе, Тайвань, мэр города Чан Ваньань от партии Гоминьдан и депутат Законодательного юаня Пума Шэнь от Демократической прогрессивной партии провели первые совместные телевизионные дебаты перед выборами мэра. Кандидаты спорили об общественной безопасности, городском управлении, безопасности пищевых продуктов и городском обновлении, сообщает Taipei Times.

Наказание за вождение под воздействием наркотиков

Одной из самых острых тем стало ужесточение наказаний за управление транспортом в состоянии наркотического опьянения. Чан раскритиковал Шэня за отсутствие во время голосования в пятницу по соответствующей законодательной поправке. Мэр заявил, что его оппонент ставит интересы нарушителей выше интересов пострадавших и их семей, а также назвал акцент Шэня на его опыте в криминологии «профессиональной высокомерностью».

Шэнь ответил, что поддерживает усиление ответственности за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, однако считает эту поправку непропорциональной. По его словам, городские власти могут более непосредственно предотвращать такие правонарушения посредством полицейских проверок, антинаркотического образования в школах и противодействия поставкам наркотиков. Депутат также заявил, что его предыдущая работа с ассоциацией поддержки пострадавших и людьми, выздоравливающими от наркотической зависимости, была искажена.

Безопасность продуктов питания и городское обновление

Кандидаты также обменялись претензиями по поводу случайной вырубки 40-летнего дерева возле рынка Дунмэнь и реализации программы бесплатных школьных обедов. Они обвинили друг друга в двойных стандартах в вопросах законодательства о защите детей и безопасности пищевых продуктов.

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Шэнь поставил под сомнение последовательность реакции городских властей на случаи, связанные с безопасностью школьного питания и предполагаемым жестоким обращением с детьми. Чан заявил, что мэрия отреагировала на эти дела и ввела меры для усиления надзора и защиты детей.

Отдельно участники дебатов обсудили городское обновление. Чан привел в качестве примеров проекты в общественном жилье Синьвэй, в районе ночного рынка Наньцзичан и на улице Хулинь. Он заявил, что за четыре года в Тайбэе одобрили в 2,4 раза больше проектов обновления, чем ранее, и в 1,3 раза больше, чем в пяти других муниципалитетах вместе взятых. Шэнь подчеркнул, что ключевым показателем является переход одобренных проектов к строительству и завершение работ, а не только статистика одобрений.

Двухчасовые дебаты состоялись в студии TVBS и были совместно организованы TVBS и SET News. Чан и Шэнь являются двумя фаворитами среди шести кандидатов и пока согласились только на эти телевизионные дебаты.

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