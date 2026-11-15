В Тайбэе, Тайвань, действующий мэр города Цзян Ваньань от партии Гоминьдан во время первой официальной презентации предвыборных программ объявил о плане развития образования в сфере искусственного интеллекта стоимостью NT$9,2 млрд. Кандидат от Демократической прогрессивной партии Пума Шень представил предложения по поддержке жителей, развитию общественных пространств, транспорта и городскому обновлению.

Шесть кандидатов получили по 30 минут для изложения своих программ без перекрестных вопросов. О ходе презентации сообщает Taipei Times.

Предложения Пумы Шеня

Шень заявил, что хочет сократить время, которое жители тратят на передвижение, чтобы они могли больше заниматься спортом и проводить больше времени с семьей. Он предложил создать спортивные станции, развивать сети устойчивого транспорта, улучшить пешеходные маршруты в горах и запустить проект городских микролесов.

Кандидат также выступил за обустройство пешеходных маршрутов между культурными, торговыми и историческими районами и обновление общественных пространств. Среди других его предложений — введение карты для родителей и детей, расширение права на получение культурных монет, доступные занятия силовыми упражнениями для пожилых людей, поддержка молодежного предпринимательства и смены карьеры в среднем возрасте.

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Шень также предложил увеличить количество субсидируемых консультаций по психическому здоровью, создать отдельную горячую линию для родителей и команду, которая будет помогать реализовывать проекты городского обновления.

Программа действующего мэра

Цзян Ваньань сосредоточился на итогах четырех лет работы своей администрации. Среди достижений он назвал уборку скутеров с тротуаров, обустройство островков безопасности для пешеходов и снос транспортного кольца Гунгуань для повышения безопасности движения. Он также рассказал о намерении перепроектировать дороги в пределах 50 метров от выходов со станций метро, чтобы замедлить движение транспорта.

Для ускорения городского обновления мэр предложил снизить первоначальный порог согласия жителей с 75% до 50%, увеличить базовый коэффициент застройки с 225% до 300% для крупных участков площадью более 3 000 квадратных метров возле метро и набережных, а также нанять дополнительных сотрудников для ускорения рассмотрения проектов.

Отдельно Цзян Ваньань объявил о плане модернизации классов и создания первого в Азии центра образования в сфере искусственного интеллекта. Он также пообещал расширить льготы по карте для пожилых людей, субсидии на здравоохранение и поездки для представителей коренных народов, а также субсидии на страхование домашних животных.

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