В Тайбэе, Тайвань, действующий мэр Цзян Ваньань и кандидат от Демократической прогрессивной партии Пума Шень провели предвыборные мероприятия менее чем за три недели до местных выборов. Цзян делал акцент на развитии спортивной инфраструктуры, тогда как Шень заявил, что приоритетом является защита уязвимых групп, сообщает Taipei Times.

Ставка на спортивную инфраструктуру

Цзян Ваньань, представляющий партию Гоминьдан, встретился со сторонниками спорта в мэрии Тайбэя. Он рассказал о достижениях своей администрации за четыре года работы, в частности о первом месте Тайбэя в общенациональном рейтинге спортивных городов, составленном в этом году журналом Global Views Monthly.

Мэр также упомянул крытый стадион Taipei Dome, открытый в первый год его каденции. На арене уже проходили крупные бейсбольные матчи. По словам Цзяна, городские власти также модернизировали бейсбольные поля и развивали новые спортивные объекты в разных районах города. Он назвал спорт составляющей образа жизни, которая может улучшить здоровье жителей и сделать город более динамичным.

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Поддержка уязвимых групп

Пума Шень принял участие в открытии совместного предвыборного штаба с кандидаткой в городской совет Венди Ма в районе Чжунчжэн. Шень похвалил Ма, бывшую телевизионную репортёрку, за её журналистские расследования, которые, по его словам, раскрыли ряд скандалов в городе, включая случаи жестокого обращения с детьми.

Кандидат заявил, что позиция Ма о необходимости слышать голоса незащищённых людей соответствует его подходу к городскому управлению. Он сказал, что его модель работы мэрии предусматривает внимание к мнению граждан и защиту уязвимых групп.

Местные выборы на Тайване состоятся 28 ноября 2026 года. Их называют выборами «9 в 1», поскольку в 22 городах и уездах будут избираться представители на девять различных должностей местного уровня. Всего должны избрать 11 051 должностное лицо.

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