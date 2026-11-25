На оккупированном Западном берегу Палестины израильские военные в последние дни установили пять металлических ворот на перекрестках главной дороги, по которой жители пяти палестинских общин к западу от Хеврона перемещаются между деревнями и ездят в город. Об этом заявил мэр муниципалитета аль-Кум и аль-Муваррак Ахмед Раджуб, сообщает Anadolu Agency. По его словам, дорогой пользуются около 70 тысяч человек, а маршрут также ведет в Хеврон через город Дура.

Доступ к полям и пастбищам

По словам Раджуба, ворота установили для нужд поселенцев из Тарусы — нового израильского поселения на землях Дуры, которое мэр назвал незаконным. Он также сказал, что поселенцы пользуются этой дорогой более года.

Палестинские общины в этом районе, по утверждению мэра, ограничены разделительной стеной с запада, а с других сторон — военными барьерами, дорогами и поселениями. Жители проживают на полосе длиной около 10 километров и шириной не более 5 километров.

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Обращение к палестинским властям

Сотни местных жителей начали заниматься сельским хозяйством после того, как три года назад им запретили вернуться на работу в Израиль, сказал Раджуб. По его мнению, новые ворота затруднят фермерам доступ к полям, а пастухам — выпас скота. Муниципалитеты обратились к палестинским властям за помощью в оспаривании установки ворот, в том числе в израильских судах.

В соседнем Хирбет-Хумсе израильские военные поздно вечером во вторник демонтировали протестную палатку после объявления участка военной зоной, сообщили агентству очевидцы. Палатку установили в знак протеста против поселенческого форпоста, который несколько недель назад появился на землях местных жителей. По данным Палестинской комиссии по противодействию стене и поселениям, по состоянию на 25 сентября на Западном берегу насчитывалось 942 израильских контрольно-пропускных пункта и ворот.

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