Mercedes-Benz заявил, что стал первым автопроизводителем, получившим в Германии разрешение регулятора на вспомогательное вождение по маршруту между заданными точками. Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, компания назвала это важной вехой во внедрении более сложных систем автоматизированного вождения на дорогах общего пользования.

Первый этап в двух городах

В конце 2026 года Mercedes-Benz планирует запустить программу раннего доступа к технологии в Штутгарте и Мюнхене. После этого компания рассчитывает перейти к более широкому развертыванию технологии в Германии в первой половине 2027 года.

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Возможное расширение

В Mercedes-Benz также заявили, что гармонизированная нормативная база, которая, как ожидается, вступит в силу в январе 2027 года, может позволить расширить применение технологии на другие рынки. Речь идет о рынках, охваченных регламентом ООН R171.

Компания сообщила о получении разрешения 20 ноября. Mercedes-Benz назвал это шагом в соревновании автопроизводителей за внедрение более совершенных систем автоматизированного вождения на дорогах общего пользования.

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