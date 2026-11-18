Mercedes-Benz начал возвращать физические кнопки и переключатели в интерьеры отдельных автомобилей после нескольких лет развития цифровых салонов с большим количеством экранов. Генеральный директор компании Ола Кэллениус признал, что замена традиционных органов управления сенсорными дисплеями не всегда была лучшим решением.

Об этом Кэллениус сказал во время сессии вопросов и ответов на Reddit, сообщает Motor1. По его словам, переход к цифровым технологиям позволил автопроизводителям добавлять функции в модели, менять взаимодействие с автомобилем и обновлять его со временем.

Модели с физическими элементами

Кэллениус назвал GLS, GLE, S-Class, электрические GLC и GLB среди недавно представленных или обновленных моделей, в которых сделали больший акцент на физических элементах управления. Компания также планирует возвращать такие элементы в других будущих моделях, однако руководитель не уточнил их перечень.

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Глава Mercedes-Benz отметил, что обычные кнопки и переключатели имеют преимущества, которые сенсорный интерфейс не всегда может воспроизвести. Он добавил, что ему самому нравятся переключатели и ролики на руле.

Экраны останутся в салонах

В то же время Mercedes-Benz не собирается полностью отказываться от цифровых интерфейсов. Кэллениус подчеркнул, что простое возвращение к предыдущему подходу не является решением: компания продолжит развивать новые способы взаимодействия с автомобилем. По его оценке, цифровое управление в целом по-прежнему является правильным направлением для современных машин.

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