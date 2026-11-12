Mercedes-Benz временно приостановил инвестиции на площадках в Германии — Deutsche Welle
Mercedes-Benz в Германии в четверг объявил о временной приостановке всех дальнейших инвестиций на своих площадках в стране. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Пауза в инвестициях
По данным издания, решение охватывает все дальнейшие вложения компании на ее немецких объектах и носит временный характер. В сообщении речь идет именно о площадках Mercedes-Benz в Германии.
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Давление работников и профсоюза
Объявление прозвучало на фоне усиления давления на немецкого производителя автомобилей премиум-класса со стороны производственного совета и профсоюза IG Metall. Deutsche Welle отмечает, что Mercedes-Benz давно является одним из символов автомобильной промышленности Германии.
DW опубликовала информацию об этом решении 12 ноября. В материале издания не приводятся дополнительные подробности о временной приостановке инвестиций.