В Калифорнии, США, Mercedes-Benz в следующем месяце начнет программу раннего доступа к новым системам помощи водителю, запуск которых компания планирует на 2027 год, сообщает The Verge.

Помощь на всем городском маршруте

MB.Drive Assist Pro активируется после ввода пункта назначения в навигационную систему автомобиля. Система должна помогать водителю на протяжении всего маршрута: на съездах с автомагистралей, при смене полос, проезде перекрестков и светофоров, а также в плотном городском движении.

В отличие от системы Full Self-Driving от Tesla, MB.Drive Assist Pro в городских условиях будет требовать от водителя держать руки на руле. Mercedes-Benz позиционирует новые функции как системы помощи водителю второго уровня.

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27 датчиков и система Nvidia

Комплекс использует 27 датчиков: 10 камер, пять радаров и 12 ультразвуковых сенсоров. За обработку данных отвечает высокопроизводительный компьютер с производительностью 254 TOPS на новой архитектуре MB.OS. Он работает на платформе Nvidia Drive AV, которая сочетает ИИ с детерминированным уровнем безопасности Halos.

Вторая функция, Hands-Free Highway Assist, позволит убирать руки с руля на допущенных автомагистралях с контролируемым доступом. Система сможет работать на скорости до 85 миль в час. Это значительно выше ограничения в 40 миль в час, которое было у предыдущей системы Mercedes-Benz Drive Pilot.

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