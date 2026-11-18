3 февраля 2027 года Mercedes-Benz выставит на аукцион в Париже редкий экспериментальный спорткар C 111-II 1970 года с оригинальным четырехроторным двигателем Ванкеля. Торги проведет аукционный дом RM Sotheby’s в залах Carrousel Палаца Лувра во время выставки ретроавтомобилей Rétromobile Paris, сообщает Motor1.

Это будет первый случай продажи автомобиля C 111 компанией Mercedes-Benz. Производитель контрактно обязался не продавать другой C 111 в течение следующих 25 лет. Средства, вырученные на аукционе, должны направить на проект Mercedes-Benz Museum 2.0 — модернизацию музея бренда в немецком Штутгарте и развитие его цифровой версии.

Один из 17 экспериментальных автомобилей

На торги выставят третий изготовленный C 111-II, известный внутри компании как Car 33. Его начали собирать в марте 1970 года, а в августе того же года установили 2,4-литровый четырехроторный двигатель Ванкеля M 950 W 48 мощностью 350 л. с. Автомобиль массой 1240 кг способен развивать скорость до 300 км/ч.

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Всего Mercedes-Benz создал 17 автомобилей C 111 разных версий. Один использовали для краш-тестов, еще три разобрали в 1970-х годах. Сейчас коллекция марки насчитывает 13 таких автомобилей, а Car 33 до настоящего времени не покидал собственность Mercedes-Benz.

Испытания и реставрация

Car 33 входил в экспериментальный парк марки: в частности, на нем проверяли систему равномерного опорожнения двух топливных баков общим объемом 116 литров, измеряли температуру в заднем багажном отсеке и проводили заезды на трассе Хоккенхаймринг. На автомобиле также тестировали антиблокировочную систему тормозов, однако сейчас она не работает.

В 1975 году автомобиль вошел в корпоративную коллекцию, а после открытия музея Mercedes-Benz в 2006 году экспонировался в секции Fascination Design. В 2024 году его отреставрировали до технически исправного состояния в Mercedes-Benz Classic Center в Фелльбахе, сохранив оригинальную патину кузова и салона. Силовой агрегат основательно восстановили и установили систему пожаротушения в моторном отсеке. Вместе с машиной покупатель получит два комплекта колес, в том числе магниевые колеса для гонок, которые сейчас пригодны только для экспонирования.

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