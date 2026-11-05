В США Mercedes-Benz меняет подход к системам автоматизации вождения: компания будет развивать функции помощи водителю второго уровня, а в дальнейшем планирует сосредоточиться на технологиях четвертого уровня. Об этом технический директор Mercedes-Benz Йорг Бурцер рассказал во время встречи со СМИ, сообщает Motor1.

Ограничения Drive Pilot

В 2023 году Mercedes-Benz стала первым автопроизводителем, чья система Drive Pilot третьего уровня была одобрена для использования в США. Ее предлагали для моделей S-Class и EQS. При определенных условиях система позволяла водителю не следить за дорогой.

В то же время Drive Pilot имела существенные ограничения: система работала на скорости около 40 миль в час, поэтому была полезна преимущественно при медленном движении, а не при обычном движении по автомагистрали. Она также действовала только на отдельных дорогах и в определенных условиях. По словам Бурцера, ранний выход с этой технологией показал компании необходимость сосредоточиться на том, чего на самом деле хотят клиенты.

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Ставка на второй и четвертый уровни

Вместо дальнейшего постепенного развития систем третьего уровня Mercedes-Benz работает над более функциональными решениями второго уровня. Технология MB.DRIVE Assist Pro должна обеспечивать помощь во время поездки от пункта отправления до пункта назначения на автомагистралях и в городской среде.

Среди заявленных возможностей — помощь при смене полосы движения, проезде перекрестков, поворотах и реагировании на сигналы светофора. По информации издания, обновленный S-Class использует до 27 датчиков для поддержки этих функций. Водитель при этом должен оставаться внимательным и быть готовым взять управление на себя.

Бурцер заявил, что компания намерена направить усилия на автоматизацию вождения четвертого уровня. При таком уровне автомобиль может выполнять все задачи по управлению в рамках определенных условий без надзора человека. По его оценке, технология появится в серийных Mercedes-Benz только после 2030 года, а ее внедрение будет постепенным.

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