Сеть дискаунтеров Poundland, имеющая 600 магазинов в Великобритании и Ирландии, перешла под внешнее управление. Под угрозой оказались рабочие места 11 тысяч сотрудников компании, а также потенциально тысяч работников предприятий-поставщиков, сообщает BBC News.

Продажи росли, но средств не хватало

Владелец сети — американская инвестиционная компания Gordon Brothers — выставил Poundland на продажу в сентябре, однако позднее отклонил предложения по сохранению бизнеса. В Великобритании и Ирландии компания имеет 600 магазинов; в Ирландии она работает под брендом Dealz.

Проблемы Poundland не были связаны со спадом спроса. За год до сентября сеть превратила убыток в размере 68 млн фунтов стерлингов в прибыль в размере 18,1 млн фунтов до выплаты процентов, налогов и определённых бухгалтерских начислений. Перед рождественским периодом продажи в сопоставимых магазинах в первом квартале выросли на 7%, а операционная прибыль составила 1,9 млн фунтов — на 1,2 млн фунтов больше, чем годом ранее.

Управляющий партнёр компании Begbies Traynor Джули Палмер заявила, что ситуация Poundland была скорее проблемой финансирования и собственности, чем торговым крахом. По её словам, кассы сети работали активнее, чем годом ранее, а восстановление бизнеса, на первый взгляд, уже продолжалось.

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Роль владельца и кредитора

По данным BBC, Gordon Brothers ограничивала доступ Poundland к средствам, необходимым для пополнения запасов в магазинах и текущих расходов. Инвестиционная компания заявляла, что предоставила значительное финансирование для поддержки работы сети после её приобретения.

Gordon Brothers является не только владельцем, но и одним из кредиторов Poundland. Компания имеет требования по займам, в том числе по кредиту акционера на 22,5 млн фунтов, который она унаследовала после покупки бизнеса за 1 фунт. По данным BBC, Gordon Brothers получила около 18 млн фунтов от процентных платежей по долгам, а также других сборов и платежей.

Некоторые осведомлённые лица, критикующие действия Gordon Brothers во время продажи Poundland, обвиняют её в доведении сети до упадка, чтобы заработать на процедуре неплатёжеспособности. Инвестиционная компания, специализирующаяся на приобретении и реструктуризации проблемных бизнесов, это отрицает.

Поиск покупателя продолжается

Для продажи бизнеса и его активов назначили консультантов Alix Partners. Рассматриваются как продажа Poundland целиком, так и продажа отдельных частей сети. В ближайшей перспективе магазины и распределительные центры продолжат работать в обычном режиме.

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