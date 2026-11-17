В США вышла из строя совершенно секретная сеть, которую Агентство национальной безопасности использует для внутренней связи. Ведомство выясняет масштаб проблемы.

Что известно о сбое

Об этом со ссылкой на Reuters, которое цитирует CNN, сообщает Channel NewsAsia. По данным CNN, о недоступности сети сообщили пять человек, осведомлённых о ситуации.

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CNN сообщил о сбое во вторник, 17 ноября. Речь идёт именно о внутренней коммуникационной сети Агентства национальной безопасности США, а не о других системах ведомства.

Признаков кибератаки не обнаружили

По информации CNN, на тот момент не было непосредственных признаков того, что причиной проблемы могла стать кибератака. Агентство продолжало оценивать масштаб сбоя в работе сети.

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