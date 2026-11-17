Бывшая представительница Аляски в Палате представителей США Мэри Пелтола увеличила преимущество над действующим сенатором-республиканцем Дэном С. Салливаном в гонке за Сенат США. Согласно последнему обновлению избирательной службы штата, Пелтола получила 141 637 голосов, а Салливан — 130 162. Об этом сообщает The Hill.

Обновлённые результаты

Республиканец Джеральд Л. Хайкс получил 6 020 голосов. Ещё один кандидат, Дэниел Дж. Салливан-младший, набрал 4 684 голоса.

По данным издания, Пелтола сохраняет лидерство даже при добавлении голосов, отданных за обоих кандидатов с фамилией Салливан. Для победы без процедуры рейтингового голосования кандидат должен получить более половины голосов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дальнейший подсчёт

Избирательные чиновники продолжают подсчёт бюллетеней из отдалённых районов Аляски. Все голоса должны быть обнародованы до 18 ноября. Если Пелтола к этому сроку не наберёт более 50% голосов, состоится подсчёт по системе рейтингового голосования.

В заявлении, опубликованном в субботу, кампания Пелтолы утверждала, что для победы Дэна С. Салливана не существует математического сценария. Представитель кампании Салливана Нейт Адамс отказался комментировать отдельные обновления подсчёта и внешние прогнозы, сообщив, что кампания сделает заявление до конца недели.

Эта гонка остаётся последними выборами в Сенат США, результат которых ещё не объявлен. Администрация президента Дональда Трампа подала иск, пытаясь заблокировать сертификацию результатов в случае поражения действующего сенатора из-за участия другого кандидата с такой же фамилией. Трамп также заявлял о якобы фальсификациях и возможной путанице избирателей между двумя кандидатами.

Читай нас в