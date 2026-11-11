В австралийской Аделаиде городской совет одобрил изменения в план управления общественными землями для Adelaide Oval Number 2, известного как The Village Green. Решение разрешает проводить там мероприятия не более шести дней в году, не считая дней, когда используется главный стадион Adelaide Oval, сообщает ABC News.

Новые ограничения для мероприятий

Совет также решил, что мероприятия на этой площадке не могут длиться более трёх дней подряд, и сохранил лимит посещаемости на уровне 15 тысяч человек. Этот порог может быть пересмотрен после обращения в городской совет.

Премьер-министр Южной Австралии Питер Малинаускас раскритиковал решение, назвав его полным безумием. По его словам, совет имеет репутацию органа, который отвергает возможности, а обновлённый план оставляет за ним право согласовывать или отклонять проведение мероприятий на Adelaide Oval Number 2.

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Позиции совета и руководства стадиона

Лорд-мэр Аделаиды Джейн Ломакс-Смит заявила, что совет утвердил всё, о чём просило Stadium Management Authority (SMA). Она добавила, что если SMA изменила свою позицию, то должна была чётче сообщить об этом городскому совету.

Председатель SMA Джейми Бриггс заявил, что дополнительные ограничения усложнят проведение мероприятий. По его мнению, требование предварительного согласования событий с посещаемостью свыше 15 тысяч человек может отпугнуть промоутеров. Он также сообщил, что SMA обсуждает с правительством штата возможность отмены решения совета.

Член городского совета Фил Мартин объяснил, что согласование крупных мероприятий необходимо для организации движения, уборки и обеспечения достаточного количества туалетов. Он также отметил, что правительство штата ранее не просило проводить на Adelaide Oval Number 2 мероприятия более шести дней в году.

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