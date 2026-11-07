На окраине деревни Дейр-Мимас на юге Ливана израильские военные открыли огонь рядом с группой местных жителей, собиравших оливки, и задержали одного из них. Об этом мэр деревни Тания Барнаба сообщила The National.

Ограниченный доступ к рощам

По словам Барнабы, жители собирали урожай на территории, закрытой для доступа. После инцидента израильские военные установили блокпост на окраине деревни, что дополнительно ограничило доступ к оливковым рощам.

Израильская армия ранее предупреждала жителей о запрете на вход в эту местность, которая охватывает более половины оливковых рощ Дейр-Мимаса. Несмотря на это, жители пытались собрать урожай, поскольку выращивание оливок и производство оливкового масла являются для многих из них главным источником дохода.

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Желтая линия

Барнаба сказала, что жителям сообщили о расположении Дейр-Мимаса в пределах так называемой желтой линии. Она отделяет районы южного Ливана, оккупированные Израилем, где израильские военные ограничивают передвижение гражданских лиц, от территорий под контролем ливанского государства.

По данным издания, так называемая зона безопасности простирается вглубь Ливана примерно на 10–12 километров. 18 сентября израильские военные подошли к новому наблюдательному посту ливанской армии возле деревни и бросили рядом с ним светошумовые гранаты. Позднее ливанские военные покинули этот пост и вернулись на основную позицию в деревне. Барнаба также сообщила, что ливанская армия больше не имеет постоянного присутствия в Дейр-Мимасе.

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