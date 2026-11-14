Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что право Израиля на существование и его безопасность остаются частью фундаментального государственного интереса Германии. В то же время она подчеркнула, что эта позиция не означает безусловной поддержки правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и не исключает критики его политики.

Меркель сказала об этом в подкасте, опубликованном на YouTube, сообщает Jerusalem Post. По ее словам, она неоднократно критиковала израильское правительство и считает, что основания для критики его действий в секторе Газа есть и сейчас.

Безопасность Израиля и критика правительства

Меркель отметила, что при обсуждении действий Израиля необходимо помнить о необходимости обеспечить дальнейшее существование государства и его возможность жить в мире. Она отвергла как односторонние отдельные заявления в дискуссии о войне в Газе.

Экс-канцлер также напомнила, что нападение 7 октября совершил ХАМАС против Израиля, а не Израиль против сектора Газа. Она упомянула выход Израиля из Газы в 2005 году, после которого ХАМАС взял территорию под контроль. По мнению Меркель, атаки 7 октября продемонстрировали, что заявленная ХАМАС цель уничтожить Израиль не является лишь теоретической угрозой.

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Гуманитарная ситуация в Газе

В то же время Меркель заявила, что в израильском военном ответе есть случаи непропорциональности, в частности в отношении того, что переживает гражданское население Газы. Отдельно она упомянула поставки продовольствия и другие гуманитарные вопросы.

Она заявила, что борьба с ХАМАС осложняется размещением его позиций, по ее словам, под детскими садами и больницами. Меркель также выразила удивление из-за небольшого количества публичной критики ХАМАС из самого сектора Газа, признав, что для его жителей это может быть опасно.

Кроме того, экс-канцлер поставила под сомнение объем международного внимания к войне в Газе по сравнению с другими гуманитарными кризисами, в частности в Йемене и Судане, где, по ее словам, гражданское население также испытывает тяжелые страдания.

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