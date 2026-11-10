Канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в синагоге Охель-Якоб в Мюнхене заявил, что страна проходит испытание своей приверженностью защите еврейской общины. Речь он произнес 9 ноября, в годовщину погрома «Хрустальная ночь» 1938 года, сообщает Jerusalem Post.

Защита еврейской жизни

Мерц назвал ужасающим то, что детские сады и синагоги охраняются с помощью пуленепробиваемого стекла и вооруженной полиции. По его словам, антисемитизм стал повсеместным: его проявления обнаруживаются на улицах, в городах, парламентах, клубах и школах Германии, других европейских стран и мира.

Канцлер заявил, что его правительство сделает все возможное для защиты еврейской жизни в Германии и за ее пределами. Он также повторил давнюю поддержку Германией Израиля, назвав ее частью исторической ответственности страны.

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Данные об инцидентах

Согласно последнему годовому отчету мониторинговой группы RIAS, в прошлом году было зарегистрировано 8725 антисемитских инцидентов. Это более чем втрое превышает показатель 2022 года и составляет примерно 24 случая ежедневно. В RIAS отметили, что после начала войны между Израилем и ХАМАС в 2023 году такие инциденты происходят в драматических масштабах.

Председатель парламента Баварии Ильзе Айгнер заявила, что ощущение незащищенности среди многих евреев в Германии является позором для страны. «Хрустальная ночь», начавшаяся 9 ноября 1938 года, сопровождалась убийствами евреев, грабежами и разрушением синагог, магазинов и жилья.

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